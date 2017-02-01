DAÜ “Mezuniyet Resepsiyonu” yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2016 – 2017 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları ve velileri için “Mezuniyet Resepsiyonu” düzenledi. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda mezuniyet öncesinde gerçekleştirilen Mezuniyet Resepsiyonu’na çok sayıda mezun öğrenci ve aileleri katıldı.

DAÜ Rektörü, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, Akademik ve Yönetsel Personelin de katılarak mezunların mutluluğunu ve coşkusunu paylaştığı gece, DAÜ TV tarafından hazırlanan ve kampüs yaşamı ile ilgili görselleri içeren sinevizyon gösterimi ile başladı.

Sinevizyon gösteriminin ardından DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi ve Grup INDIGO müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Gecede konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, tüm mezunlara ve ailelerine hoşgeldiniz diyerek, mezuniyet gününün kendileri için gururlu bir gün olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Osam, mezuniyetin emeklerin karşılığının alındığı bir gün olduğunu dile getirerek, mezunların kalben herzaman DAÜ’de olacağını bildirdi. Prof. Dr. Osam, tüm mezunlara yeni hayatlarında başarılar dileyerek güzel bir gece geçirmeleri temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Osam’ın ardından INKA Grubu ve Grup INDIGO geceye katılanlara keyifli saatler yaşattılar. Mezuniyet resepsiyonu mezunlar adına kesilen mezuniyet pastası sonrasında sona erdi.