DAÜ mezunları iletişim sektöründeki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mezunları Yemen Prodüksiyon Kurucusu, Yapımcı Uluç Yemen Aslan ve Görüntü Yönetmeni Engin Örsel, DAÜ 5. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında DAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri ile buluştu.

Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından düzenlenen “Film, Reklam ve Belgesel Üretimi” konulu söyleşi ve atölye çalışmasında, DAÜ mezunları Uluç Yemen Aslan ve Engin Örsel, sektöre ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Aslan ve Örsel konuşmalarına, mezun oldukları DAÜ’de Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında yeniden bulunmuş olmaktan dolayı mutluluklarını ve teşekkürlerini sunarak başladılar.

Söyleşide ilk olarak söz alan Uluç Yemen Aslan, "Bugün gelmiş olduğum noktada bilgi ve tecrübelerini bizden esirgemeyen hocalarımın ve projelerimizde teknik donanımla bize destek veren fakültemizin büyük katkıları vardır." diyerek, öğrencilere DAÜ'de eğitim aldıkları için çok şanslı olduklarını belirtti. Yapımcılığın maddi açıdan sancılı bir süreç olduğuna değinen Aslan, önemli olanın yaratıcı projeleri gerçekleştirecek kararlılık ve özgüvene sahip olmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Görüntü yönetmeni Engin Örsel ise, DAÜ'den mezun olduktan sonra 7 yıldır film setlerinde birçok alanda çalıştığını belirterek, öğrencilerin ellerine geçen her fırsatı değerlendirmeleri gerektiği üzerinde durdu. Örsel, konuşmasında özellikle sinemada görüntü yönetmenliğinin inceliklerini anlattı.

Organizasyon, yapımcı Uluç Yemen Aslan ile görüntü yönetmeni Engin Örsel'in atölye çalışmaları toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.