DAÜ mezunlarına WACS diploması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Dünya Şefler Birliği “World Association of Chefs Societies” (WACS) tarafından akredite olmasının ardından Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunları Dünya Şefler Birliği diplomasına da sahip olacak.

1928 yılında Paris’te kurulan WACS’ın kurumsal üyelik akreditasyonuna sahip olan DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, WACS tarafından akredite olan ilk üniversite olma gururunu da yaşıyor.

Prof. Dr. Kılıç: DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitimde Dünyanın En Prestijli Kurumları Arasında

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, öncelikle profesyonel şeflik anlamında dünyanın en büyük ve prestijli birliğine üye olarak kabul edilmenin ardından mezunların da WACS tarafından diploma sahibi olmasından duyduğu sevinci dile getirdi. Tüm Aşçılar Federasyonu'nun 2008 yılında WACS'a üyeliğinin kabul edilmesinin ardından, DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olarak da birliğin eğitim misyonu çerçevesinde üye olarak kabul edildiklerini kaydeden Prof. Dr. Kılıç, gerek KKTC gerekse Türkiye’deki üniversiteler göz önünde bulundurulduğunda bunun bir ilk olduğunu bildirdi. KKTC’de başka hiçbir üniversitenin bu akreditasyona dahil olmadığının altını çizen Prof. Dr. Kılıç, mezunların diplomalarının WACS tarafından onaylanmasının kendilerine ayrı bir gurur ve mutluluk verdiğini vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç ayrıca, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün 1878 yılında İngiltere’de Kraliyet tarafından kurulan ve en saygın eğitim ve akreditasyon kurumlarından olan City & Guilds ile KKTC’de tek onaylı merkez ve akreditasyon protokolüne de sahip olduğunun altını çizdi. İlgili programların City & Guilds’ın programlarına uyumlu hale getirilerek DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden mezun olacak öğrencilerin de aynı sertifikaya sahip olma imkanı olduğunu vurguladı.

WACS Nedir?

World Association of Chefs Societies (WACS) 1928 yılında Paris’te kuruldu. İlk kongresini 17 ülkeden 65 delegeyle yapan örgüt dünya mutfak standartlarının korunmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla mesleki eğitim, araştırma çalışmaları yürütmekte ve aşçılık mesleğinin uluslararası ortamda saygınlığının geliştirilmesini hedeflemektedir. Dünyanın en saygın meslek örgütleri arasında sayılan WACS bugün 93 ülkenin aşçılık örgütlerini bünyesinde barındırmaktadır. Birliğin bir diğer misyonu da Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında eğitimi desteklemek, eğitim alan gençleri uluslararası camiaya hazırlamak amacıyla uluslararası yarışmalar düzenlemek, bu yarışmalarda görev alacak olan jüri üyeleri için eğitimler vermektir.