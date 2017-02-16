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DAÜ mezunlarından gururlandıran başarı

DAÜ mezunlarından gururlandıran başarı

DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunları Hindistan’ın Guwahati şehrinde düzenlenen poster yarışmasında dereceye girdi.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunları Hindistan’ın Guwahati şehrinde düzenlenen poster yarışmasında dereceye girdi.

Tipografi Günü (Typography Day) adlı yarışmaya katılan DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Mezunları Hazal Uludağ, Narges Dalili ve Hare Eminoğlu  “Sınırlar Arası - Between The Lines” temalı poster yarışmasında binlerce katılımcıyı geride bırakarak ilk 25 içerisinde yer alma başarısı gösterdi. 

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu yönetimindeki Grafik Tasarım dersi kapsamında ürettikleri posterler ile söz konusu yarışmaya katılan Hazal Uludağ “Homosexuality”, Narges Dalili “Eyes” ve Hare Eminoğlu “Hidden Feelings” isimli çalışmalarıyla ödüle değer bulundular.

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