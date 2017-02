DAÜ mezunu Elele Dergisi’nde

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 2010 yılı mezunu Denizcan Çelik, yarattığı Gruff marka T-Shirt tasarımları ile Türkiye’nin önde gelen kadın, moda ve güzellik dergisi olan Elele Şubat 2017 sayısında yer aldı.

DAÜ’den mezun olduktan sonra belli bir süre moda sektöründe kurumsal firmalarda çalışan Çelik, daha sonra kendi tasarladığı T- Shirt koleksiyonlarından oluşan Gruff markasını kurdu.

Kariyer Günleri’nde Sunum Gerçekleştirecek

Çelik, DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası işbirliğinde 27 Şubat – 3 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “ 5. Uluslararası Kariyer Haftası”nda öğrenciler ile bir araya gelerek tecrübelerini paylaşacak.

1 Mart 2017 tarihinde, saat 10:00’da, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde “Markalaşma ve Sosyal Medyanın Önemi - Branding and The Importance of Social Media” konulu sunum gerçekleştirecek olan Çelik, aynı gün saat 13:30’da “T-Shirt Tasarımı” konulu atölye çalışması da yapacak.