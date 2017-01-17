DAÜ Öğrenci Konseyi çorba dağıttı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı çalışmalarını sürdüren DAÜ Öğrenci Konseyi tarafından Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi önünde akşam saatlerinde öğrencilere çorba ve poğaça ikramında bulunuldu. Üniversite içerisinde sınav dönemi ve havaların da soğuk olması nedeniyle yapılan bu çorba ikramı, kütüphanede ders çalışan öğrenciler tarafından memnuniyet ile karşılandı.

Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikten son derece memnun olduklarını dile getiren öğrenciler, sınav haftasından dolayı geç saatlere kadar kütüphanede çalıştıklarını ve dağıtılan çorbalar sayesinde hem içlerinin ısındığını hem de küçük bir ara verme fırsatı yakaladıklarını bildirdi. Söz konusu etkinliğe DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden ve Rektörlük Koordinatörü Doç. Dr. Derviş Subaşı da katıldı.