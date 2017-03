DAÜ öğrencileri beyaz önlük giymeye hazırlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Beyaz Önlük Giydirme ile Yüksek Şeref – Şeref SertifikaTöreni’ne hazırlanıyor. Etkinlik, 10 Mart 2017 Cuma günü saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayacak olan törende, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Memduh Özdemir ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve Koro Şefi Erkan Dağlı müzik dinletisi gerçekleştirecek.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencileri adına Çağın Şehit ile Yousra Maher Hikal’ın gerçekleştireceği açılış konuşmalarının ardından DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam birer konuşma yapacak. Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencilerinin gerçekleştireceği özel performans gösterisi sonrasında düzenlenecek olan Beyaz Önlük Giydirme Töreni ile tıp öğrencileri beyaz önlüklerini giyerek hekim olma yolundaki ilk adımlarını atmış olacaklar.

Söz konusu etkinlik, Uzm. Dr. Cemal Kavasoğlulları’nın gerçekleştireceği “Geleceğin Sağlık Hizmetlerinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin ve Teknolojinin Rolü - Imagining Healthcare of the Future: Role of Primary Care and Technology” konulu ilk ders sunumu ve ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necla Buyan’ın gerçekleştireceği “Kronik Böbrek Hastalığı olan Çocuklarda Yaşam Kalitesi - Quality of Life in Children with Chronic Kidney Disease” konulu sunumu ile devam edecek.

Sunumların ardından 2015-2016 Akademik Yılı öğrencilerine yüksek şeref ve şeref belgeleri takdim edilecek. Söz konusu etkinlik Nurten Başdoğrultmacı’nın gerçekleştireceği mini müzik dinletisi ve ardından düzenlenecek olan kokteyl ile sona erecek.