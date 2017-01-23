DAÜ öğrencileri Kıbrıs kültürünü tanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun (YDİHO) “Toplumsal Sorumluluk Projeleri” kapsamında, organizasyonunu öğretim görevlisi Mehşen Ercanlar’ın üstlendiği ve öğretim üyeleri Hüseyin Demirel ve Ayşa Lama’nın önderliğini yaptığı ‘Cittaslow Deneyimi’ projesinin ikinci etkinliği gerçekleştirildi. Zekai Altan’ın rehberliğinde Çayırova bölgesinde Diner Zeytinyağı Tesisi’nden başlayarak Kumyalı The Nitovikla Garden Oteli’nde devam eden, öğrencilere Kıbrıs kültürü ile özdeşleşmiş çörek, el makarnası ve dribidez yapım ve tadımı yanı sıra dibek kahvesi yapımı ve buna benzer Kıbrıs yaşam ve kültür hikayelerinin de anlatıldığı gezi, öğrenciler tarafından büyük memnuniyet ile karşılandı.

Öte yandan DAÜ YDİHO “Toplumsal Duyarlılık Projeleri” Organizatörü Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Damla Simsaroğlu, Emine Ermetal ve Sinem Çavuşoğlu’nun önderliğini yaptığı ‘Doğa Yürüyüşü’ gezisi ise Büyükkonuk köyünde gerçekleştirildi. DAÜ YDİHO öğrencileri yürüyüşe Büyükkonuk piknik alanından başlayarak hayvan barınaklarını ve çevreyi ziyaret etti. Öğrenciler köy hayatı ve doğal yaşam hakkındaki farkındalıklarını arttırarak birbirinden lezzetli Kıbrıs kültürüne ait yiyeceklerle kültürel çeşitlerimizi tatma olanağını da buldu.