DAÜ öğrencileri sertifikalarını aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü başarılı öğrencilerini ödüllendirdi. 2015 – 2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde şeref ve yüksek şeref öğrencisi olmaya hak kazanan öğrenciler sertifikalarını düzenlenen sertifika töreni ile aldı.

Toplamda 107 öğrencinin sertifika aldığı törende konuşan DAÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Hacışevki törene katılan herkese teşekkürlerini ileterek yüksek şeref ve şeref sertifikası almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti. Bölüm olarak öğrencilerin gelişimini ve motivasyonunu her zaman desteklemeye çalıştıklarının altını çizen Doç. Dr. Hacışevki öğrencilere tüm hayatlarında başarılar diledi. Sertifikaların takdim edilmesinin ardından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile törene katılanlar keyifli saatler geçirdiler.

Seminer Gerçekleştirildi

Sertifikaların takdim edilmesinin ardından Makine Mühendisliği Bölümü 2007 yılı mezunu Eda Özbelli Karadağlı Elektrikli Araçlar ile ilgili bir seminer gerçekleştirdi. TEMSA otobüs üretim şirketinde Pazarlama Sorumlusu olarak çalışan Karadağlı gerçekleştirdiği seminerde “Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Güç Aktarma Sistemleri” hakkında açıklamalarda bulundu. Sunumunun ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Karadağlı, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.