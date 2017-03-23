DAÜ, öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında toplanan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Genesis IMC Ajansı tarafından, 18 – 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası sebebi ile Sınırüstü Huzurevi’ne ziyaret gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyarette, duyarlı gençler yaşlılarla sohbet ederek birlikte şarkılar söylediler. Daha sonra yaşlılara meyve ikramında bulunan öğrenciler, yaşlılarla keyifli saatler geçirdiler.

Sınırüstü Huzurevi’nin yöneticiliğini yapmakta olan Melek Doğan, yaşlılara saygı haftası ile ilgili düşüncelerini ve huzurevi ile ilgili karşılaştıkları sorunları da dile getirdi. Doğan, “Huzurevine KKTC vatandaşlarından beklenen desteği alamıyoruz, beklenen maddi destek daha çok yurtdışında yaşayan kişilerden ve tanıdık çevrelerden geliyor” dedi.

Etkinlik sonrasında ziyaret edilen yaşlılar, sevinçlerini dile getirirken, Sınırüstü Huzurevi yöneticisi olan Melek Doğan ise, üniversite öğrencilerinin yaptıkları bu anlamlı ziyaretten çok memnun olduklarını ve gösterdikleri ilgi ve duyarlılıkları için teşekkürlerini dile getirdi.