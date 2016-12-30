DAÜ öğrencilerinden Ay Işığı Yaşlı Bakımevi’ne ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Ay Işığı Yaşlı Bakımevi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler bakımevindeki yaşlılarla keyifli saatler geçirdiler.

Ziyaretlerinde huzurevi sakinlerine hediyeler veren, oyunlar oynayan ve yaşlıların ders çıkarılması gereken hayat hikayelerini dinleyerek onlara daha iyi nasıl sahip çıkılabileceği konusunda bilinçlenen öğrenciler, gün sonunda ziyaretten oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, fakültenin sosyal sorumluluğunun bilincinde olduğunu dile getirerek toplumsal duyarlılık projelerine destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Malkoç, yaşlılarımızı unutmamamız gerektiğini belirterek onlara her zaman sahip çıkmamız gerektiğini de vurguladı.