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  3. DAÜ öğrencilerinden Ay Işığı Yaşlı Bakımevi’ne ziyaret
DAÜ öğrencilerinden Ay Işığı Yaşlı Bakımevi’ne ziyaret

DAÜ öğrencilerinden Ay Işığı Yaşlı Bakımevi’ne ziyaret

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Ay Işığı Yaşlı Bakımevi’ne ziyaret gerçekleştirdi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Ay Işığı Yaşlı Bakımevi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler bakımevindeki yaşlılarla keyifli saatler  geçirdiler.

Ziyaretlerinde huzurevi sakinlerine hediyeler veren, oyunlar oynayan ve  yaşlıların ders çıkarılması gereken hayat hikayelerini dinleyerek onlara daha iyi nasıl sahip çıkılabileceği konusunda bilinçlenen öğrenciler, gün sonunda ziyaretten oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, fakültenin sosyal sorumluluğunun bilincinde olduğunu dile getirerek toplumsal duyarlılık projelerine destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Malkoç, yaşlılarımızı unutmamamız gerektiğini belirterek onlara her zaman sahip çıkmamız gerektiğini de vurguladı.

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