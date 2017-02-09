DAÜ öğrencileri’nden bir başarı daha

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri aldıkları eğitimin karşılığını uluslararası yarışmalarda göstermeye devam ediyor. 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen 15. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’ne katılan DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da DAÜ Turizm Fakültesi Uzman Şef Hakan Açıl ile öğretim görevlisi Kurtuluş Özbaşar koordinasyonunda hazırlandıkları yarışmadan başarı ile döndüler.

Festival kapsamında “Yılın En İyi Üniversitesi Ekip Yarışması” alanında Damla Lisaniler, İbrahim Kızıltaç, Halil İbrahim Kalaoğlu’ndan oluşan ekip üçüncü gelerek bronz madalyanın sahibi oldu. Öte yandan, bireysel yarışmalara katılan öğrencilerden Dervişe Adal ile Buğçe Cesur, “Üniversite Düzeyi Aşçı Ana Yemek Yarışması”nda ikinci olarak gümüş madalya kazandılar. Aynı kategoride yarışan bir diğer öğrenci İbrahim Kızıltaç da üçüncü gelerek bronz madalyanın sahibi oldu. Son olarak, “Üniversite Düzeyi Aşçı Restorant Tatlı Tabağı” kategorisinde yarışan Efe Gencay da Merit Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Söz konusu festivalin Dünya Şefler Birliği (WACS) tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirildiğinin altını çizen DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç WACS’ın bugün 86 ülkenin aşçılık örgütlerini bünyesinde barındırdığını ve dünya mutfak standartlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla kurulduğunu dile getirdi. WACS’ın bu amaçla mesleki eğitim ve araştırma çalışmalarını yürüttüğünü, şeflik mesleğinin uluslararası ortamda saygınlığının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün WACS tarafından da akredite olduğunu ifade ederek, mezunlara WACS sertifikalarının da verileceğinin müjdesini verdi.

DAÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği programının yanı sıra Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde eğitim kalitesinin hızla yükseldiğini ve uluslararası standartları yakaladığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi’nin Rektörlüğün vizyonu doğrultusunda akademik ve fiziksel alt yapısına yaptığı yatırımların devam edeceğini aktardı. Prof. Dr. Kılıç, günümüzün yükselen trendi gastronomi alanına ve Turizm sektörüne eğitilmiş şefler vermeye devam edeceklerini de belirtti.