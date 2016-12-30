DAÜ öğrencilerinden çocuklar için yeni yıl organizasyonu

AFIK Grup sponsorluğunda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi işbirliğiyle SOS Çocuk Köyü ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası’na yönelik yeni yıl organizasyonu DAÜ Deniz Kulübü’nde gerçekleştirildi.

150 kişinin katıldığı etkinlik DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın sponsor AFİK Grup’a plaket vermesi, SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu’ya ve Çağlayan Yuvası ile gecede görevli tüm DAÜ’lülere yönelik teşekkür içeren açılış konuşmasıyla başladı. DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso koordinasyonu çerçevesinde gerçekleşen etkinlik kapsamında pandomim gösterisi, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Tajikistan ve İran milli dans gösterileri, kolbastı ekibi, bachata dansı, Sibel Can Padişah gösterisi, animasyon gösterileri, yarışmalar, palyaço showları, robot gösterisi ve çeşitli süprizler yer aldı. Tajikistan’dan gelen öğrenci Guliya Kemaleddinova’nın Bağdat şarkısını hiç kusursuz seslendirmesi de gecenin süprizleri arasındaydı. Kültürlerarası iletişimin ön planda olduğu etkinlik boyunca gözden kaçmadı. Dolu dolu geçen gece, dünyaca ünlü gurme şeflerin mutfak yeteneklerini canlandıran animasyon gösterisiyle sona erdi.

Gecede DAÜ’lü gençlerin yanısıra, SOS Çocuk Köyü’nden de çeşitli gruplar DAÜ’lü gençlerle 5 farklı dans gösterisi sundular. Etkinlik boyunca DAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Programı öğrencileri tarafından SOS Çocuk Köyü ve Çağlayan Çocuk Yuvası için yapılan etkinlikte eğitici stand kuruldu ve bu standta gece boyunca yüz boyama, oyun hamuru, el baskısı ve pinpon topu gibi etkinliklerle çocuklar neşeli dakikalar geçirdiler. Gece boyunca canlı müzik yapan Umut Can Akar, Mazlum Keleş, Ulus Can Kargaoğlu ve Eran Ekiz’den oluşan müzik grubu çocuklara çoşku dolu dakikalar yaşattılar. Noel Anne ve Arap Şeyhi ikilisinin sorumlu olduğu standlara ise çocukların yoğun ilgisi olduğu gözden kaçmadı. SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu da gece sonunda emeği geçenlere sertifika verdi ve gecenin anısına toplu bir resim çekildi. Gecenin sonunda AFIK Grup yetkilisi Özkan Özçınar ise DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso’ya AFIK-DAÜ işbirliği ile gerçekleşen bu etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ilerleyen yıllarda da bunun devamını istediklerini dile getirdi. DAÜ’lü gençler bu proje için 3 ay boyunca çalıştıklarını ama bu kadar gülen yüz gördükten sonra tüm yorgunluklarını unuttuklarını ve çocukların da onlar için gösteri hazırlamalarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.