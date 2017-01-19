DAÜ öğrencilerinden duyarlı davranış

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında toplanan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi. DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman tarafından verilen Kampanya Tasarımı dersi kapsamında son sınıf öğrencileri Augustino Karibo, Bedirhan Benek, Nneoma Kalu, Lateef Olaitan, Adaobi Elizabeth ve Annmarie Adengo Verr, geçtiğimiz günlerde Gazimağusa’da bulunan Şehit Osman Ahmet İlkokulu’na yönelik sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sponsor olduğu projede DAÜ’lü İletişimciler, bir kez daha duyarlılık örneği sergilediler.

Duyarlı öğrenciler, çocuklara ve eğitime verdikleri önemi göstermek için gerçekleştirdikleri projede ilk olarak ihtiyaçlı olan okulu tespit ettiler. Daha sonra Şehit Osman Ahmet İlkokulu Müdürü ile görüşerek okul içerisinde bulunan bir binanın dış çevre boyasının yapılmasına karar verdiler. Proje sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından temin edilen duvar boyaları ile projeyi gerçekleştiren öğrenciler, biraraya gelerek binayı boyayıp tertemiz bir görüntü kazanmasını sağladılar.