DAÜ öğrencilerine Yezd kenti anlatıldı

İranlı Öğrenciler Kültür, Eğitim ve Bilim Derneği’nin girişimleri sonucunda üniversitelerarası iş birliğinin artırılması amacı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) gelen Yazd Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Sayed Mohammad Hossein Ayatollahi, geçtiğimiz günlerde DAÜ Mimarlık Fakültesi Alpay Özdural Salonu’nda Mimarlık Bölümü öğrencilerine ve öğretim üyelerine bir seminer verdi.

ARCHIXTRA etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen etkinlikte, Doç. Dr. Sayed Mohammad Hossein Ayatollahi dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden biri olması dolayısı ile UNESCO Dünya Mirası aday listesinde bulunan Yezd kentini anlattı. Konuşmasında, Yezd tarihi evlerinin pasif güneş tasarımı açısından eşsiz özelliklerini tarifleyen Ayatollahi, çölün iklimsel koşullarını tolere edebilecek şekilde tasarlanan yöresel konutlarda ısısal komforun nasıl sağlandığını anlattı. “Bad-gir” rüzgar kuleleri ile ünlü olan Yezd yöresi, inşa edilen yüksek baca sistemleri aracılığı ile sıcak çöl rüzgarını belirli bir açıyla içeri alarak alt bölümlerdeki mekanları soğutmakta ve dolayısı ile yaşanabilir ortamların yaratılmasına imkan sağlamaktadır. Yezdlilerin yaşadıkları coğrafyaya ancak bu sayede uyum sağladıklarını ve ağır çöl koşullarıyla başa çıkabilmeyi öğrendiklerini ifade eden Ayatollahi, çok yakın bir geçmişe kadar şehrin su ihtiyacının da benzer şekilde, yine Yezdlilerin bir buluşu olan ve “Qanat” adı verilen yeraltı sulama sistemi ile sağlanmakta olduğunu belirtti.

Değişen yaşam koşulları ile birlikte, yerel halkın çeperde gelişen modern konutlara yerleşmeleri ile tarihi kentin boşalmaya başladığını ifade eden Ayatollahi, bu bölgeye yerleşimi özendirmek amacı ile Yezd Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi olarak, tarihi konutlardan birini restore ederek, bölgeye taşındıklarını ve kurdukları araştırma merkezleri aracılığı ile de bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Mimarlık alanında yüksek lisans ve doktorası bulunan Doç. Dr. Sayed Mohammad Hossein Ayatollahi halen Yezd Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekan’ı olarak çalışmaktadır. Değerli akademisyenin Yezd rüzgar kuleleri ile ilgili pek çok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.