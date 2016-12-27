DAÜ öğrencilerinin başarılarını kutladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, son yıllarda istikrarlı ve gözle görülür şekilde yükseltmiş olduğu eğitim kalitesinin yanı sıra, uluslararası öğrenci sayısındaki artış ve bu dinamizmin getirdiği başarıyı, bir kez daha coşkulu ve renkli bir organizasyonla kutladı.

DAÜ Mimarlık Bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri bu anlamlı gece vesilesiyle geçtiğimiz günlerde Gazimağusa Suriçi’nde bulunan tarihi Buğday Camii’de (SS. Peter and Paul Church) bir araya geldi. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşen gecede, Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri, 2015-2016 Bahar Dönemi’nde üstün başarı gösteren öğrencilere başarı sertifikalarını takdim etti. Organizasyon, öğrencilerin motivasyonunu artırıp sınav öncesinde stres atmalarına yardımcı olacak bir etkinlik olarak düşünüldü.

Misafirlerin katılımı ve kokteyl ile başlayan gecede, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, her yıl etkinliklerin güçlenerek daha geniş öğrenci kitlesine hitap ettiğini, gençler ve öğretim görevlileri tarafından paylaşılan bu coşkunun bölüm adına sevindirici olduğunu belirtti. DAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doratlı’nın konuşmasının ardından, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, konuşmalarında öğrencilerin başarısının sadece okul hayatında değil; yaşamlarının tüm evrelerinde devam etmesini diledi.

Etkinlik, Mimarlık Bölümü öğrencileri arasında üstün başarı göstermiş olanlara yüksek şeref ve şeref sertifikalarının öğretim üyeleri tarafından verilmesinin ardından son buldu.