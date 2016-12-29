DAÜ öğrencilerinin onur günü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin başarıları, akademisyenlerin de katıldığı şeref-yüksek şeref sertifika töreni ile onurlandırıldı.

Sertifika töreninin açılış konuşmasını Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu yaptı. Konuşmasında, öğrencilerini başarılarından ötürü tebrik ederek, gelecek dönem gerçekleştirilecek atölye çalışmalarının müjdesini veren Doç. Dr. Çavuşoğlu, "Şubat ayında t-shirt tasarımı ve Bahar Festivali’nde de serigrafi çalışmaları için atölye çalışmaları düzenleyeceğiz. Bu bağlamda Bahar Festivali’nde serigrafi çalışmaları için başarılı sanatçı Martin Baeyens'i DAÜ'de ağırlıyor olacağız" dedi. Saha çalışmalarına da devam edeceklerini belirten Doç. Dr. Çavuşoğlu, Girne'de St. Hillarion Kalesi içerisinde yapmış oldukları fotoğraf ve video çalışmalarını, farklı sahalarda da sürdürerek uygulamalı teknik eğitimlere devam edeceklerini belirtti.

Tören, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerinin şeref-yüksek şeref sertifikalarını öğretim üyelerinden almaları ile devam etti. Organizasyon, akademisyenler ve öğrencilerin toplu fotoğraf çekiminin ardından, öğrenciler adına verilen kokteyl ile son buldu.