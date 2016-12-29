Lefkoşa15 °C
  • Porsche Exclusive’in son gözdesi: 2017 Panamera Turbo
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Ne var bu 90'lı yıllarda?
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. DAÜ öğrencilerinin onur günü
DAÜ öğrencilerinin onur günü

DAÜ öğrencilerinin onur günü

DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin başarıları, akademisyenlerin de katıldığı şeref-yüksek şeref sertifika töreni ile onurlandırıldı.

A+A-

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin başarıları, akademisyenlerin de katıldığı şeref-yüksek şeref sertifika töreni ile onurlandırıldı.

Sertifika töreninin açılış konuşmasını Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu yaptı. Konuşmasında, öğrencilerini başarılarından ötürü tebrik ederek, gelecek dönem gerçekleştirilecek atölye çalışmalarının müjdesini veren  Doç. Dr. Çavuşoğlu, "Şubat ayında t-shirt tasarımı ve Bahar Festivali’nde de serigrafi çalışmaları için atölye çalışmaları düzenleyeceğiz. Bu bağlamda Bahar Festivali’nde serigrafi çalışmaları için başarılı sanatçı Martin Baeyens'i DAÜ'de ağırlıyor olacağız" dedi. Saha çalışmalarına da devam edeceklerini belirten Doç. Dr. Çavuşoğlu, Girne'de St. Hillarion Kalesi içerisinde yapmış oldukları fotoğraf ve video çalışmalarını, farklı sahalarda da sürdürerek uygulamalı teknik eğitimlere devam edeceklerini belirtti.

Tören, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerinin şeref-yüksek şeref sertifikalarını öğretim üyelerinden almaları ile devam etti. Organizasyon, akademisyenler ve öğrencilerin toplu fotoğraf çekiminin ardından, öğrenciler adına verilen kokteyl ile son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.