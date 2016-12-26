DAÜ öğrencilerinin şeref günü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin başarıları, öğretim üyelerinin de katıldığı "Yeni Yıl" temalı Şeref-Yüksek Şeref Sertifika Töreni ile onurlandırıldı.

Sertifika Töreni’nin açılış konuşmasını Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya yaptı. Doç. Dr. Kaya, konuşmasında; "Öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve yaklaşan yeni yıllarını kutluyorum", dedi.

Ardından, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Türkçe program öğrencileri adına konuşmasını yapmak üzere Banu Çalışkanlar'a söz verildi. Çalışkanlar, üniversitenin öğrencilere kattığı değerlere dikkat çekerek, konuşmasında; "Bizlere katmış olduğunuz değerler için siz kıymetli öğretim üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum", dedi. İngilizce program öğrencileri adına ise Norhene Ben Brahim konuşmasını gerçekleştirdi.

Tören, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin Şeref-Yüksek Şeref sertifikalarını öğretim üyelerinden almaları ile devam etti. Organizasyon, öğrencilerden Benjamin Simon'un söylediği şarkının ardından toplu fotoğraf çekimi ve kokteyl ile son buldu.