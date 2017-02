DAÜ öğretim üyesine baş misafir editör görevi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Doç. Dr. İzzet Sakallı, Hindawi yayın evine bağlı Web of Science tarafından indekslenen Advances in Astronomy Dergisi’nde “Kara Deliklerin Teorik Yönleri” (Theoretical Aspects of Black Holes) başlıklı özel sayısında (Special Issue) Baş Misafir Editör (Lead Guest Editor) olarak atandı.

Doç. Dr. Sakallı’nın ekibinde yer almayı kabul eden, konularında dünyaca ün yapmış diğer hakemler arasında Prof. Dr. Douglas Singleton (California State University, California, USA) ve Prof. Dr. Sharmanthie Fernando (Northern Kentucky University, Kentucky, USA) yer alıyor. Genelde DAÜ’yü, özelde ise Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya Bölümleri’nin adını ve markasını bilimsel arenada dünyaya duyurmaktan dolayı duyduğu mutluluğunu dile getiren Doç. Dr. Sakallı, Baş Misafir Editör olarak seçilirken bölümün son yıllarda göstermiş olduğu üstün yayın başarısının Hindawi Editorial Board tarafından dikkate alındığını da vurguladı. (https://www.hindawi.com/journals/aa/si/878970/cfp/).