DAÜ Prof. Dr. Dietmar Fuchs’u ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, Avusturya Innsbruck Tıp Üniversitesi Biyokimya Bölüm Başkan Yardımcısı, Tıp ve Klinik Kimya Derneği Onur Üyesi Prof. Dr. Dietmar Fuchs’u ağırladı. DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde bir dizi seminer gerçekleştiren Prof. Dr. Fuchs, DAÜ Eczacılık öğrencileri ve öğretim üyeleri ile bir araya geldi.

Triptofan metabolizması ve Pterinler üzerine 800’den fazla bilimsel yayını ve 26 bini aşkın yayın atıfı bulunan Prof. Dr. Fuchs, çeşitli bilimsel dergilerde editörlük ve baş editörlük görevlerini de yerine getirmiştir. İmmunoloji ve Biyokimya alanında literature çok önemli bilgiler kazandıran Prof. Dr. Fuchs, DAÜ’de gerçekleştirdiği seminerlerde “Neopterinin İmmunhastalıklarda Rolü” (Neopterin in Immınopathologies), “İmmunhastalıklarda Triptofan Yıkımı” (Tryptophan Breakdown in Immunopathologies), “Fenilalanın Metabolizması ve İmmun Aktivasyonu” (Phenylalanine Metabolism And Immune Activation), Bağışık Düzenleyici İlaçların Yiyeceklerin ve Gıda Katkı Maddelerinin İn Vitro Testleri (In Vitro Testing For Immunomodulatory Drugs, Medication And Food Compounds) konularında açıklamalarda bulundu.

Çalışmaları özellikle HIV (AIDS) gibi ağır birçok enfeksiyon ve otoimmun hastalıklarda erken teşhis sağlayabilecek pteridinler üzerine yoğunlaşan Dr. Fuchs, verdiği bilgilendirici seminerlerin yanı sıra, DAÜ Eczacılık Fakültesi ile işbirliği içerisine de girdi. Bu bağlamda DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde yapılan bilimsel çalışmalardan biri, Şubat 2017’nin sonunda alanında uzman bilim adamlarının katılacağı İnsburg’da düzenlenecek olan “36th International Winter-Workshop on Clinical, Chemical and Biochemical Aspects of Pteridines and Related Topics” isimli sempozyumda davetli olarak yer alacak.