DAÜ sanat koleksiyonu büyümeye devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sanat koleksiyonu oluşturma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. DAÜ adına Kıbrıs Araştımaları Merkezi’nin (KAM) yürüttüğü proje kapsamında 2015 - 2016 Akademik Yılı’nda 230 eseri koleksiyonuna katan DAÜ, 2016 – 2017 Akademik Yılı’nda da 20 eseri koleksiyonuna katmaya hazırlanıyor.

Nilüfer İnandım, Hasan Zeybek, Taylan Oğuzkan, Nilgün Güney, Osman Keten, Mehmet Ulubatlı ve Türksal İnce’den toplam 20 eseri koleksiyonuna katan DAÜ’de, bu bağlamda 28 Şubat 2017 Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile söz konusu sanatçılar arasında protokol imzalanacak.

DAÜ Yönetimi ve DAÜ – KAM bünyesinde Kıbrıs Türk Sanatı’nın anlaşılması ve taşıdığı değerlerin aktarımı konusunda başlayan bilimsel çalışmaların ve projelerin bundan sonra da ivme kazanarak çoğaltılması hedeflenmektedir. DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Sanat Müzesi olmamasına dikkat çekilerek, sanata önem veren çağdaş bir üniversite yönetimi olarak, sanatın eğitim sistemi içerisine dahil edilmesi, yerli ve yabancı öğrencilere Kıbrıs Türk Sanatı’nın tanıtılması gerekliliği üzerine çalışmalara devam edildiği bildirildi. Ayrıca DAÜ oluşturulacak koleksiyonun yeterli sayıya ulaşması sonrasında müze çalışmasına başlamak, özel sergi, katalog, kitap çalışmaları gibi etkinliklerle ülke içi ve dışında daha etkili tanıtımının sağlanmasını amaçlamaktadır.