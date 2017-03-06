DAÜ-SEN Genel Kurulu yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) 34. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı; yetkili kurullarda görev alan üyeler belirlendi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, bir yıllık süre için göreve seçilenler şöyle:

Yönetim Kurulu: “A. Tarık Timur, Ahmet Hıdıroğlu, Ali Billuroğlu, Berna Bereket, Berna Numan, Can Azer, Cantaş Özerek, Davut Solyalı, Esen Uygaroğlu, Hamit Caner, Hasan Ulaş Altıok, Hatice N. Hasipoğlu, Mehmet İlktaç, Mustafa Rıza, Müge Saadetoğlu, Mümtaz Güran, Omar Mustafa, Süheyla Üçışık Erbilen, Eda Kargı, Umut Bozkurt, Vugar Sultanzade.”

Denetleme Kurulu: “Turhan Kaymak, Mustafa Besim, Ali Civelek, Arzu Alibaba, Burak Ali, Çiçek.”

Disiplin Kurulu: “Hasan Hacışevki, Ali Sıdkı Ağazade, Hüseyin Demirel, Cafer Kızılörs, Sevilay Küçüksu.”