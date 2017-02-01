DAÜ-SEN: “Özerklik kırmızı çizgimizdir, geri adım atmayacağız”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) özerkliğin kırmızı çizgileri olduğunu, geri adım atmayacaklarını vurguladı.

DAÜ –SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, özerk üniversite kavramının ne kadar önemli olduğunu anlamak için çok uzaklara gitmeye gerek olmadığı kaydedildi ve “Kuzey komşumuzda olanları biraz dikkatli bir gözle okuyabilmek yeterli olacaktır” denildi.

Açıklamada, “merkezileşmenin ve iktidara bağlı bir üniversitenin ne olduğunu görebilmek için seçilmişlerin değil atanmışların, bilimin değil güç seviciliğinin, evrensel değerlerin değil milli ve dini unsurların yükseldiği bir ortamda gerçek bir üniversiteden bahsedebilmenin mümkün olmadığı” ifade edildi.

Açıklamada, “Kuzeyimizde bunlar yaşanırken ve DAÜ-SEN olarak onlarca yıldır özerk ve demokratik bir DAÜ için mücadele ederken, DAÜ kuruluş yasasının görüşüleceği gün başka bir yasanın da ilgili meclis komitesinin gündemine geleceğini öğrenmiş bulunuyoruz” denildi.

YÖDAK’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na dolayısıyla iktidara bağlanacağı, YÖDAK başkanının görevden alınmasının güçleştirildiği bir yasadan bahsedildiği kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi.

“Üstelik bir önceki şaibeli başkan titiz incelemeler sonunda çok haklı nedenlerle Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından görevinden alındıktan hemen sonra ‘Türkiye’de ne varsa Kıbrıs’ta da o olacak’ diyenlerin ne demek istediklerini çok daha iyi anlıyoruz. Kendine bağlı okullarda basit tamirat işlerini bile yapamayan bir bakanlığa üniversitelerin teslim edilemeyeceğini vurguluyor ve diyoruz ki yalnızca DAÜ’de değil Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm kurumlarda özerklik kırmızı çizgimizdir. Geri adım atmayacağız”