DAÜ-SEN: “YÖDAK Yasa Tasarısı YÖDAK’ın özerkliğini yok etti”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), UBP-DP hükümetinin hazırladığı YÖDAK Değişiklik Yasa Tasarısı’nın YÖDAK’ın özerkliğini yok ettiğini savundu.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, yasa değişikliği ile YÖDAK’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kurum haline getirildiği öne sürülerek, özerkliğe vurgu yapıldı

Açıklamada, yükseköğretimin geliştririlmesi için kurulan YÖDAK’ın hikayesinin siyasi çıkar amaçlı hamlelerle daha da karışık bir hal aldığı iddia edildi.

YÖDAK’ın , şu anki durumu ile yüksek öğretimi ne düzenleyebilecek, ne denetleme yapabilecek, ne de akreditasyon görevini yerine getirebilecek olan bir kurum olduğu, işlevselliğini yitirdiği öne sürüldü.

Açıklamada, yasa tasarısının var olan düzenlemeleri daha da geriye götürdüğü görüşü belirtildi.

Açıklamada,”Değisiklik yasa önerisinde yazılan genel gerekçe, yasa değişikliğinin ana amacının YÖDAK’ın tamamen Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde bir kurum haline getirilmesi olduğunu ortaya koyuyor “ iddiasına yer verildi.

YÖDAK’ın özerkliğini yok ettiği iddia edilen yasa tasarısının Meclis Komisyonu’nda yapılan toplantıya katılan Cumhurbaşkanlığı temsilcileri ve 12 üniversitenin temsilcileri tarafından da reddedildiği belirtilen açıklamada, ancak bütün itirazlara rağmen değişiklik yasa tasarısının mevcut haliyle Meclis’e gönderilmeye çalışılmakta olduğu savunuldu.

“Özerklik kırmızı çizgimizdir” denilen açıklamada, diğer üniversitelere söz konusu yasa tasarısını ret edip, kaliteli yükseköğretimi temel alan yasa için ortak çalışma başlatma çağrısı yapıldı.