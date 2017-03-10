DAÜ-SEN Yönetim Kurulu belirledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Yönetim Kurulu, yeni dönemde Yürütme Kurulu’nda yer alacak üyeleri ve görevlerini belirledi. Yürütme Kurulu Başkanı A.Tarık Timur oldu.

DAÜ-Sen’den verilen bilgiye göre, DAÜ-SEN Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği ilk toplantısında, A. Tarık Timur’un Başkan, Berna Numan’ın Genel Sekreter, Hatice N. Hasipoğlu’nun Mali İşler Sekreteri, Hasan Ulaş Altıok’un Özlük Hakları Sekreteri, Hamit Caner’in Örgütlenme Sekreteri, Mustafa Rıza’nın Dış İlişkiler Sekreteri, Ahmet Hıdıroğlu’nun da Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri olmasına karar verdi.