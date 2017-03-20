DAÜ Teknik Gezi Stajı için Amsterdam ve Rotterdam’daydı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, INAR/ITAS100-ITAS300A dersleri kapsamında düzenlenen teknik gezi stajı ile, çağdaş iç mekan tasarımları ve gelişmiş şehircilik anlayışına sahip olan Hollanda’nın Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde araştırmalarda ve incelemelerde bulundu.

Öğrenciler, Avrupa’nın en hareketli ve bir o kadar da düzenli şehirlerinden olan Amsterdam’da öncellikle Batı dünyasının en tanınmış ve etkili ressamlarından Van Gogh’un eserlerinin sergilendiği Van Gogh Müzesi’nin, şehrin simgesi haline gelen ve interaktif müze anlayışı ile tasarlanan Heineken Experience Müzesi’nin, Nemo Bilim Müzesi’nin ve ünlü mimar Renzo Piano’nun tasarımı olan Eye Dutch Film Müzesi’nin iç mekan tasarımlarını ve kurgularını inceleme fırsatını yakaladılar.

Öğrencilerin gezi esnasında en çok, Amsterdam’ın ve dünyanın en iyi mimarlık ofislerinden olan UN Studio Mimarlık ve Tasarım ofisine yapılan ziyaretten etkilendikleri belirtildi. Ayrıca doğal yaşam tarzını kabul eden sanatçıların kurguladıkları De Cuevel bölgesindeki kafe ve ofisleri inceleyerek yaşamın iç mekan tasarımına olan etkisini yakalamış oldular. Bunun yanında şehirdeki en iyi dönüşüm projesi olarak kabul edilen De Hallen - eski tren istasyonunun nasıl otele, kafelere, mağazalara, ofislere dönüştüğünü ve bunun yanında şehrin emekli vinçinin Faralda Crane isimli otele dönüştürülmesini inceleyen öğrenciler, iyi dönüşüm projelerinde yaşanılan süreci yerinde gözlemleyerek tecrübe ettiler.

Her birimi farklı mimarlar tarafından tasarlanmış olan ve kentin en düzenli yaşam bölgesi olarak kabul edilen Borneo Sporenburg’deki evlerin birbirleriyle olan uyumu, cephe tasarımları ve iç mekan tasarımlarını inceleyen öğrenciler, kültür –kullanıcı ve konut ilişkisininin önemini de tecrübe ettiler. Teknik gezide şehir kültürünü de öğrencilerin tatmaları istenildi ve şehrin simgesi haline gelen yel değirmenleri, Dam / Leidseplein / Rembrantplein meydanları, alışveriş caddeleri, Vondelpark, Kraliyet Sarayı da gezi programına dahil edilip; bu bölgelerde de incelemelerde bulunuldu.

Gezinin diğer ayağında ise Hollanda’nın bir başka önemli şehri Rotterdam’da incelemelerde bulunuldu. Rotterdam’daki yoğun programda; Mimar Piet Blom tarafından tasarlanan Küb evler, UN Studio tarafından tasarlanan tren istasyonu, mimar Ben van Berkel tarafından tasarlanan Erasmus köprüsü, OMA ofis tarafından tasarlanan Nhow hotel iç mekan tasarımı, MVRDV ofis tarafından tasarlanan Market Hall iç mekan tasarımı ve şehrin birçok önemli noktası gezildi.

Prof. Dr. Uğur Dağlı, Yrd. Doç. Dr. Kamil Güley ve Öğretim Görevlisi Seyit Ermiyagil önderliğinde gerçekleştirilen gezide, öğrencilerin ünlü tasarımcılar tarafından tasarlanan mekanları incelemekten oldukça heyecan duydukları öğrenildi. Tasarım eğitiminin sadece okul ortamında ve kitaplar üzerinden yapılmasının mümkün olmadığını vurgulayan öğretim üyeleri, görerek ve tecrübe ederek uygulanan eğitim sisteminin önemini vurgulayarak, bu gibi teknik gezilerin her dönem devam edeceğini söylediler.