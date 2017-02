DAÜ Tıp Fakültesi Dünya Tıp Okulları Rehberi’ne girdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte yürüttüğü Uluslararası Ortak Tıp Programı 17 Şubat 2017 tarihi itibarı ile Dünya Tıp Eğitimi Fedarasyonu (World Federation of Medical Education) ve Uluslararası Tıp Eğitimi Geliştirme ve Araştırma Vakfı (Foundation for Advancement of International Medical Education and Research) tarafından tanınarak Dünya Tıp Okulları Rehberi’ne (World Directory of Medical Schools – WDOMS ) dahil edildi. Bu sayede Tıp Fakültesi öğrencileri Amerika Birleşik Devletleri’nde Tıp Doktoru Lisansı (USMLE) sınavlarına başvuru hakkı kazanarak ABD’de ihtisas yapabilme imkanı elde etmiş oldu.

WDOMS, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) ve Uluslararası Tıp Eğitimi Geliştirme ve Araştırma Vakfı’nın (FAIMER) ortak bir girişimidir. WDOMS, FAIMER'in Uluslararası Tıp Eğitimi Veritabanı (IMED) ve WFME’in Avicenna Veritabanı’nın birleşiminden oluşmaktadır. Fakültelerin isimler ile afiliasyonları gibi kurumsal bilgiler, kabul koşulları ile müfredat süresi gibi program detayları yer almaktadır.

Uzmanlığını ABD’de yapmak isteyen ve tıp eğitimini Amerika veya Kanada dışındaki bir ülkede tamamlayan yabancı veya Amerikalı tüm doktorlar, Yabancı Mezunlar Eğitim Komisyonu (Educational Commission for Foreign Medical Graduates - ECFMG) sertifikasını alması gerekmektedir. ECFMG sertifikasını alabilmeleri için ise Dünya Tıp Okulları Rehberi’nde listelenen bir okuldan mezun olunması şart koşulmuştur.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, konu ile ilgili yaptığı açıklamada elde edilen başarıdan son derece memnuniyet duyduklarını dile getirerek DAÜ Rektörlüğü’nün belirlediği vizyon ve hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Sadece uluslararası ortak tıp programının değil diğer programların da dünya literatürüne katılması için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün her zaman kaliteye ve akreditasyon çalışmalarına son derece önem verdiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Osam, uluslararası platformda elde edilen en önemli başarının Times Higher Education (THE) 2016 – 2017 Akademik Yılı Dünya Üniversiteler Sıralaması’na girmeyi başaran ilk ve tek KKTC üniversitesi olması olduğunu vurgulayarak ortak tıp programının da bu denli bir başarı içerisinde yer almasından dolayı mutlu olduklarını vurguladı.

DAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora 2012 yılından itibaren dünya standartlarında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte entegre sistemiyle İngilizce dilinde ortak tıp programını yürütülmekte olduklarını belirterek Fakültenin küresel toplumların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yetkin, gerekli beceri, bilgi ve tavıra sahip, bunları uygulayabilen tıp doktorları yetiştirmeyi hedeflediğini bildirdi. Çağdaş tıp eğitiminde sağlık hizmetlerindeki küreselleşme, tıp eğitiminin uluslararası boyutu ve bir tıp doktorunun sadece ulusal değil uluslararası tecrübe ve eğitimleri olması gerektiğini de belirten Prof. Dr. Gökçora, tıp eğitim programlarının tanınırlığının öneminin sadece verilen eğitimin kalitesi ve uluslararası standartlara uyum göstermesi değil, aynı zamanda mezunlarına uluslararası pozisyonlarda mesleklerine ve eğitimlerine devam edebilme imkanı sağlaması olduğunu da vurguladı.