DAÜ Tıp Fakültesi’nde beyaz önlük giydirme töreni yapıldı

Yılmaz Yakar

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin beyaz önlük giydirme töreni bugün yapıldı.

Tıp Fakültesi öğrencileri için mesleğe ilk adım anlamını taşıyan beyaz önlük giydirme töreni Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer aldı.

Törende, 50 öğrenci beyaz önlük giyerken, fakültenin şeref ve yüksek şeref sertifikaları da dağıtıldı.

OSAM: “İLK 600’DE”

Beyaz önlük giydirme töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin genç, dinamik ve gelişime açık başarılara imza atama vizyonuyla son derece güzel bir girişim sergilediğini ifade etti.

Osam, mühendislik üniversitesi olarak kurulan DAÜ’nün son dönemde sağlık programlarını da bünyesine entegre ettiğini kaydederek, DAÜ’nün dünyadaki en iyi 980 üniversite arasında ilk 600’ün içinde, 50 yaş altındaki üniversiteler arasında da ilk 200 içerisinde yer aldığını ifade etti.

GÖKÇORA: “DÜNYA TIP FAKÜLTELERİ REHBERİNDE”

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora da, 2013 yılında kurulan fakültenin kısa süre içerisinde belirlediği hedeflere ulaştığını kaydetti.

Gökçora, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin Marmara Üniversitesi ile ortak yürüttüğü uluslararası tıp programının uluslararası alanda onaylandığını ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin Dünya Tıp Fakülteleri Rehberi’ne girdiğini söyledi.

Gökçora, programının ilk 3 yılının DAÜ’de, son 3 yılının da Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirildiğini hatırlatarak Marmara Üniversitesi’ndeki Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimde yüksek performans sergilediklerini ve yüzde 60’ının şeref derecesi elde ettiğini ifade etti.

Öğrenciler adına konuşan Çağın Şehit ile Yousra Maher Hikal da, beyaz önlük giymenin getirdiği sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, DAÜ’de uluslararası düzeyde eğitim aldıklarına dikkat çektiler.

Beyaz önlük giyme töreninde müzik dinletisi ve öğrencilerin performansları da yer alırken, ilk ders Dr. Cemal Kavazoğulları tarafından verildi. Prof. Dr. Necla Buyan da bir sunum gerçekleştirdi.