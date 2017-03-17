DAÜ Türkiye Lezzet Ödülleri Yarışması’nda

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) tarafından organize edilen Türkiye Lezzet Ödülleri Yarışması’nda “En İyi Gastronomi Okulu” kategorisinde yarışıyor. Söz konusu yarışmada “En İyi Baklavacı”, “En İyi Kebabçı”, “En İyi Balıkçı”, “En İyi Şef”, “En İyi Gastronomi Şehri” gibi birçok kategori yer alıyor. 30 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek olan oylamada oy kullanmak için http://www.turkiyelezzetodulleri.com adresini ziyaret edip oy vermek istenilen yeri tıklamak gerekiyor.

Türkiye Lezzet Ödülleri oylamasına aday olanlar organizasyon komitesi tarafından belirleniyor. Oylama sonucuna göre birinci gelen adaylar komite tarafından belirlenecek bir tarihte düzenlenecek olan ödül töreni ile ödüllerini alacaklar.