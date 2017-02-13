DAÜ Uluslararası Ofis Oryantasyon Günleri devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis tarafından yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilere yönelik düzenlenen Oryantasyon Günleri devam ediyor. 26 Şubat 2017 tarihine kadar devam edecek olan Oryantasyon Günleri ile öğrencilerin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) hem de DAÜ’ye adaptasyonlarını kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Oryantasyon Günleri kapsamında, yeni gelen öğrenciler için Ercan Havalimanı, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, Uluslararası Ofis, Yurtlar ve Öğrenci İşleri önünde kurulan danışma masaları ile öğrencilerin çevreye uyum süreçleri destekleniyor. Oryantasyon Günleri kapsamında bir dizi seminer ve gezi etkinliklerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli pek çok sosyal ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Ayrıca KKTC’yi yakından tanıtmak amacıyla Girne, Lefkoşa ve Karpaz gezileri de düzenlenecek.

Hoşgeldin Gecesi Düzenlenecek

24 Şubat 2017 tarihinde öğrencilerin üniversiteye gelişlerini kutlamak için “Hoşgeldin Gecesi” gerçekleştirilecek. Saat 20:00’de DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirilecek olan gecede farklı kültürler bir araya gelecek. Hoşgeldin Gecesi kapsamında üniversiteye yeni gelen öğrenciler sosyal bir ortamda biraraya gelme ve kaynaşma şansını yakalayacaklar.