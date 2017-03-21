DAÜ “Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi Konferansı”na hazırlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) Yabancı Dil Öğretiminde Güncel Konular temalı “Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi Konferansı”na (ICONFLE 2017) hazırlanıyor. Söz konusu konferans 20 - 21 Ekim 2017 tarihleri arasında DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek.

Yabancı Dil Öğretiminde Güncel Konular ana teması çerçevesinde gerçekleştirilecek olan konferans ile dil öğretmenlerine ve eğitimcilerine fikir alışverişi yapma imkanı sağlanması ve yabancı dil ile ilgili güncel konularda bilgi paylaşımı olanağı sunulması hedefleniyor. Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan yapılan açıklamaya göre İngilizce dilinde yapılacak olan söz konusu konferansa, “Müfredat Tasarımı ve Materyal Geliştirme, Dil Sınavları, Ölçme ve Değerlendirme, Mesleki Gelişim, Yöntembilim, Öğretmen Eğitimi, Eğitim Teknolojisi ve Dil Öğrenimi, Öğrenci / Öğretmen Özerkliği, Küresel ve Kültürel Konular, Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akreditasyon” temalarından her hangi biri seçilerek başvuru yapılabileceği bildirildi.

Konferans ile ilgili detaylı bilgiye http://iconfle.emu.edu.tr internet adresinden veya 630 1330 numaralı telefondan ulaşılabir.