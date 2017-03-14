DAÜ Volkan Akcan’ı ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 5. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü “General Electric (GE) Healthcare” Türkiye yetkililerinden Volkan Akcan’ı ağırladı.

DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 2004 yılı mezunu olan Akcan, düzenlenen etkinlik ile bölüm öğrencileri ile biraraya gelerek profesyonel hayatına dair tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Akcan, DAÜ’de almış olduğu eğitim sayesinde başvurduğu sınav ve mülakatlarda başarılı olduğunu, eğitim dilinin İngilizce olması ve çok kültürlü bir ortamda eğitim alması sayesinde yurtdışında hizmet içi eğitimler alma fırsatları yakalayarak GE gibi küresel ölçekte bir şirkette rahatlıkla kendini geliştirme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Kendisini dinlemeye gelen çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesine, biyomedikal alanında kullanılan birçok cihazın tasarımının yapılması ve çalışma prensibinin takibi hakkında bilgiler veren Akcan, bölümde aldığı zengin teknik içerikli derslerin ve aldığı eğitimin profesyonel yaşamındaki gelişimine sağladığı katkılardan bahsetti.

Akcan GE Healthcare’ın genel olarak hangi konularda çalışmalar yaptığını, kendisinin hangi alanda uzmanlaştığını katılımcılar ile paylaştı. Akcan, GE Healthcare firmasında daha çok mühendis istihdam edildiğini ve öğrencilerin bu kuruluşta staj ile iş imkanı bulabileceklerini ifade ederek, staj ve iş başvurularının nasıl yapılabileceği hakkında açıklamalarda bulundu. Akcan son olarak, genç elektrik mühendisi adaylarına eğitim ve çalışma hayatlarında hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamak adına çeşitli tavsiyelerde bulundu. Söz konusu etkinlik sonunda Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel tarafından Akcan’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu.