DAÜ, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurular devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2016 – 2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi için YÖK ve YÖDAK onaylı 19 doktora, 35 tezli yüksek lisans ve 26 tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 80 lisansüstü programa öğrenci kabul ediyor. DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nden (LEÖAE) yapılan açıklamada başvuruların en geç 12 Şubat 2017 tarihine kadar http://www.emu.edu.tr/applyonline adresi üzerinden yapılabileceği bildirildi.

Yapılan açıklamada yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine, doktora programlarına başvuracak adayların ise lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olmaları gerektiği vurgulandı. Eğitim dili İngilizce olan yükseklisans ve Türkçe Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların İngilizce Yeterlik koşulları için http://grad.emu.edu.tr adresinden detaylı bilgi alınabileceği bildirildi. İngilizce yeterliğini belgelememiş adayların İngilizce düzeyi DAÜ tarafından yapılacak sınavla belirlenebilir. Öğrenciler belirlenen İngilizce düzeyine göre yoğunlaştırılmış İngilizce programına devam edebilir veya lisansüstü derslerle birlikte ek olarak İngilizce dersleri alabilirler. Başvuru yapılabilecek proglamlar ise şöyle:

İşletme ve Ekonomi Fakültesi:

İşletme Doktora ve Tezli - Tezsiz (MBA) Yüksek Lisans, İşletme Yönetimi (Türkçe-Program Lefkoşa’da yürütülecektir) Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Pazarlama Yönetimi Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Ekonomi Doktora ve Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans, Yönetim Ekonomisi (Türkçe - Program Lefkoşa’da yürütülecektir) Tezsiz Yüksek Lisans, Finansal Ekonomi (Türkçe - Program Lefkoşa’da yürütülecektir) Tezsiz Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Bankacılık ve Finans Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans (Türkçe – Program Lefkoşa’da yürütülecektir), Finans Doktora, Yöneticiler için Bankacılık ve Finans Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim).

Mühendislik Fakültesi:

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Makine Mühendisliği Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Doktora ve Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Doktora ve Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans.

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu:

Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans.

Fen ve Edebiyat Fakültesi:

Enformasyon Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Matematik Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Fizik Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Kimya Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans (Türkçe), Gelişim Psikolojisi Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans.

Hukuk Fakültesi:

Hukuk (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans.

Mimarlık Fakültesi:

Mimarlık Doktora ve Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, İç Mimarlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Kentsel Tasarım Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans.

İletişim Fakültesi:

İletişim Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans, Dijital Medya ve Film Tezsiz Yüksek Lisans.

Eğitim Fakültesi:

İngiliz Dili Eğitimi Doktora ve Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans, Okul Öncesi Egitimi (Türkçe ) Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Programları ve Öğretim (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans, Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans.

Turizm Fakültesi:

Turizm İşletmeciliği Doktora ve Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Turizm İşletmeciliği (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans, Otel İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim).

Sağlık Bilimleri Fakültesi:

Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Doktora ve Tezli Yüksek Lisans, Hemşirelik (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans.

Lefkoşa’da Yürütülen Programlar

DAÜ, iş hayatı içinde yer alıp aynı zamanda yüksek lisans eğitimi almak isteyen vatandaşlara bir alternatif oluşturmak amacıyla, İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne bağlı Türkçe dilinde eğitim veren İşletme, Ekonomi, Bankacılık ve Finans alanlarında yüksek lisans programlarını Lefkoşa’da mesai saatleri dışında yürütmektedir. Talep olması durumunda Turizm Fakültesi’ne bağlı lisansüstü programlar da Lefkoşa’da yürütülebilecek.

KKTC Vatandaşı Kamu ve Anlaşmalı Kurum Çalışanlarına %20 Eğitim Ücreti İndirimi

KKTC vatandaşı kamu ve anlaşmalı kurum çalışanlarına eğitim ücretleri üzerinden %20 indirim yapılmaktadır. Üniversiteye kayıt sırasında çalışma belgesi ibraz edilmesi yeterlidir.

DAÜ – WARWICK Üniversitesi İşbirliği

DAÜ ile Warwick Üniversitesi arasında yapılan işbirliği doğrultusunda İşletme Yönetimi Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ile Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (MSc) programları yürütülüyor. The Guardian 2016 Üniversiteler sıralamasına göre Warwick Üniversitesi İngiltere’de 9, dünya sıralamasında ise 51. sırada yer almaktadır. Warwick Üniversitesi yüksek lisans (MSc) dereceleri DAÜ kampüsünde 1 akademik yılda tamamlanabilmektedir. Öğrencilere yüksek lisans eğitimleri boyunca almaları gereken 9 modülden 2 modülü İngiltere`de Warwick Üniversitesi yanısıra, vize ve yer sınırlamasına tabi olarak Üniversitenin Hong Kong, Singapur, Malezya veya Pekin ofisinde de alabilme seçeneği de sunulmaktadır. Sunulan yüksek lisans dereceleri ve diploma tamamıyla Warwick Üniversitesi diploması olup, üniversitenin İngiltere kampüsünde eğitim alan öğrencilere verilen diploma ile aynıdır. Daha ayrıntılı bilgi için http://warwick.emu.edu.tr adresi ziyaret edilebilir. Yüksek Lisans ve Doktora programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye 630 1157 numaralı telefondan da ulaşılabilir.