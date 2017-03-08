DAÜ’de “Çocuk Okur, Büyük Düşünür” konulu söyleşi gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) düzenlemiş olduğu 5. Uluslararası Kariyer Haftası kapsamında Eğitim Fakültesi’nin davetli konuşmacısı olarak DAÜ’ye gelen Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sedat Sever, ‘Çocuk Okur, Büyük Düşünür’ konulu söyleşisiyle dinleyenlere eşsiz dakikalar yaşattı.

Sözlerine, insanı insan yapan, önemli kılan temel değişkenlerin ne para ne de giysi olduğunu dile getirerek başlayan Prof. Dr. Sever, insanı insan yapan iki temel değişken olduğunu, bunların insan duygularının ülkesi olan ‘yürek’ ile insan düşüncelerinin ülkesi olan ‘bellek’ olduğunu belirtti. Konuşmasında insanların her iki ülkeyi de içinde barındıran canlılar olduklarını söyleyen Prof. Dr. Sever, duygu ve düşünce birlikteliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Sever: “Çocuklarınıza Kanatlar Verin, Uçmayı Onlara Bırakın”

Prof. Dr. Sever, ‘korkuluklar mı yetiştirelim, gülen duyarlı insanlar mı?’ diye sorarak, kavramsal yönden zengin olan bireylerin gelişen, mutlu insanlar olduğunu; kavramsal yönden gelişmemiş olan bireylerin ise kolay etkilenen, düşünmeyen insanlar olabileceğini savundu. Kavramsal ve duygu yönünden eksik olan insanların kendini geliştirme yollarının ise ne yazık ki ‘şiddet’ olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sever, çocuklara verilecek eğitimin onların yaratıcılıklarını engellememesi gerektiğini belirterek, “çocuklarınıza kanatlar verin, uçmayı onlara bırakın” dedi.

“Çocuklar Kitaplarla Erken Tanıştırılmalı”

Konuşmasının devamında, çocukların sözcük dağarcıkları ile akademik alandaki başarılarının doğru orantılı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sever, çocukların erken (altı aylık) dönemlerinden başlanarak, kavram geliştirmelerine katkı koyacak ve her türlü duyu algılarını eğitecek nitelikteki kitaplarla buluşturulmalarının öneminin altını çizdi. Kitaplar yoluyla görsel, işitsel ve dilsel uyaranlarla kavramsal zenginlikleri artan çocukların, kitaplarla arkadaşlık kurmalarının daha kolay olacağını da sözlerine ekledi.

“Çocukların hayal dünyalarında güneşler mavi, gökyüzü sarı ve arabalar bulutlar üzerinde olabilir. 3,5 yaşındaki çocuk, çizdiği resmin pelikanı öpen fok balığı olduğunu söyleyebilir” diyerek konuşmasına devam eden Prof. Dr. Sever, çocukların hayal dünyalarının kısıtlanmaması gerektiğini ekledi ve Jacques Prevent’in ‘Bu yıl hiç gün ışığı ile uyandınız mı?’ şiiriyle çok güzel bir sonlandırma yaptı. Büyük beğeni toplayan konuşmanın sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, Prof. Dr. Sedat Sever’e bir teşekkür plaketi takdim etti.