DAÜ’de “Edebiyatta Dişil Dil” konulu panel gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü “Edebiyatta Dişil Dil” konulu panel gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle organize edilen panel 24 Mart 2017 Cuma günü, saat 14:30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile başlayacak.

Söz konusu panelde "Bir özne olarak kadın gerek gündelik yaşamda gerek edebiyatta kullanılan ve eril kodlarla oluşturulmuş dile karşı kendi olarak, kendi diliyle konuşabilir, yazabilir mi?" sorusuna cevap aranacak. DAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emel Kaya Gözlü moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan panelde “Eyleyen Söyleyen Kadın” alt başlığı üzerinde durulacak. Panelde şair Asuman Susam "Dilin Sınır Boyundan Seslenmek: Bir Azınlık Dili Olarak Şiir" ve şair Duygu Kankaytsın "Şiir Zuhur Ettiğinde" başlıklı sunumlarıyla panelist olarak yer alacaklar.

Panelde hakikati hakikatin dilinden kurma çabası olan şiirin, bu dil içinden kurulabilme imkânları konuşulacak. Dişil bir dil inşasının, aynı zamanda cinsiyetin ve cinselliğin tanımlı, sınırlı alanlarını ve oradan üreyen ikili karşıtlıkları da geçersiz kılan bir dil çabası olarak, edebiyatta ve toplumsal yaşamda nelere karşılık gelebileceği ve neler üretebileceği tartışılacak.