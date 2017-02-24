DAÜ’de ‘Eğitici Gelişimi Programı’ gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri Uluslararası Ortak Tıp Programı’nda görev alan öğretim üyeleri ve eğitim kadrosunda yer almak isteyen afiliye devlet hastanelerindeki uzman tıp doktorlarına 16 – 18 Şubat 2017 tarihlerinde “Eğitici Gelişimi Programı” eğitimi gerçekleştirdi. Program sonunda yapılan törenle katılımcılara, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Eğitim, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Ortak Tıp Programı Eğitim Programı Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar ile Öğrenci İşleri Koordinatorü Doç. Dr. Can Erzik tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu eğitimde “Tıp eğitiminde çağdaş yaklaşımlar”, “Kalabalık sınıflarda ve küçük gruplarda etkileşimli öğrenme yöntemleri”, “Ölçme-değerlendirmede dünyada yaşanan son gelişmeler” ile günümüzde nitelikli bir tıp eğiticisinin taşıması gereken “Eğiticilik yeterlikleri” konuları tartışıldı. Eğitim sırasında ayrıca küçük gruplarla çok sayıda farklı öğrenme ve değerlendirme uygulamaları yapıldı.

Eğitim programına katılan öğretim elemanları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı hekimleri, yaşadıkları üç günlük deneyimlerini genel olarak çok olumlu, yararlı ve eğlenceli bulduklarını belirttiler. Bireysel olarak en önemli kazanımın “Eğitime öğrencilerin gözüyle bakabilmek” olduğunu belirten katılımcılar “Bundan sonra ders öncesinde eğitim materyallerini gözden geçirerek acaba bununla karşılanan öğrencilerim ne düşünür diye kendi kendime soracağım” ve “Eğitimler sırasında kendimi öğrencilerin yerine koymuyordum, burada yaptığımız grup çalışmaları süresince öğrencilerin gözüyle bakabildim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KKTC Sağlık Bakanlığı ile DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi arasında imzalanan afiliasyon protokolü çerçevesinde eğitime katılan devlet hastanesi uzman hekimleri mesleki tecrübelerini eğitim odaklı olarak nasıl değerlendirebileceklerini irdeleme fırsatı buldukları için eğitimi düzenleyenlere teşekkürlerini ilettiler.

Üniversitelerin halkın yararına faaliyetlerde bulunması ve üniversite – sektör işbirliğinde gelişmeler yaşandığını belirten katılımcılar, grupla birlikte yürütülen etkileşimli öğrenme etkinlikleri sırasında “çok sesliliğin”, “öğrenciler arası bireysel farklılıkların”, “farklı bakış açılarının” ve “farklılıklara saygının” önemini tecrübe ettiklerini belirtiler. Burada yaşadığı deneyimi “ileri bir eğitim” deneyimi olarak tanımlayan ve “burada öğretim işinin ne kadar bilimsel olduğunu gördüm” diyen bir hekim ise çok şey öğrendiğini, yeni uygulamalar yaptığını ve aynı zamanda şu ana kadar yaptığı eğitim etkinliklerini gözden geçirerek, doğru yolda ilerlemiş olduğunu görmenin kendisini mutlu hissettirdiğini belirtti.