DAÜ’de Kanser Genetiği Semineri düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde eğitim veren Biyolojik Bilimler Bölümü, DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma (MİKA) Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, 5. Uluslararası Kariyer Haftası kapsamında “Kanser Genetiği” konusunda bir seminer düzenledi. Almanya’nın Regensburg Üniversitesi’nden araştırmacı moleküler biyolog Dr. Rezan Fahrioğlu Yamacı’nın konuk edildiği etkinliğe, öğretim üyeleri yanında çok sayıda Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans öğrencisi katıldı. Düzenlenen seminerde, Dr. Yamacı erken metastaz yapan hücrelerin analizi konusunda Almanya’da yapmakta olduğu araştırmaları öğrencilerle paylaştı.

Moleküler Biyoloji ve Genetik günümüzde hızla gelişen bilim dallarından biri olup, dünya üniversitelerindeki lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu alanda, DAÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans programı KKTC’de ilk olma özelliğini taşımaktadır. Programda, teorik ve pratik eğitim yanında, bu tarz bilimsel etkinliklerle de öğrencilere çok kapsamlı bir eğitim verilmektedir.

Daha fazla bilgi edinmek isteyen öğrenci adayları, Biyolojik Bilimler Bölümü’ne mbg@emu.edu.tr adresinden ulaşabilir.