DAÜ’de korolar konseri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi organizasyonu ile 24 Mart 2017 Cuma akşamı, saat 20.00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek Korolar Konseri’nde, DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Korosu, DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Ada Işığı Çocuk Korosu ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çoksesli Korosu, birbirinden güzel çoksesli koro eserlerini koro severlere sunacaklar.

DAÜ Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Memduh Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uzun süren çalışmaların bir ürünü olan konserlerin halk ile buluşmasının önemine değinerek, çoksesli müziğin önemli bir parçası olan korolara çok önem verdiklerini ve desteklediklerini belitti. Çoksesliliğin insanların birbirlerini dinlemelerinde önemli bir etken olduğunu vurgulayan ve çoksesli koroların demokrasiye önemli bir örnek olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Memduh Özdemir; amaçlarının toplumda şarkı söyleme kültürünü yaymak olduğunu belirtti ve bu konserde çocuk, gençlik ve yetişkin korolarının birlikte konser vermesinin önemine dikkat çekti. Tüm halkı konseri izlemeye davet eden Prof. Dr. Özdemir konserlere girişin ücretsiz olduğunu da belitti. Konserde korolar Erkan Dağlı ve Rana Uluçay tarafından yönetilirken, piyanoda korolara Deniz Amcazade eşlik edecek