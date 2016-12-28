DAÜ’de lise öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Atölye Çalışmaları” devam ediyor. Ülke genelindeki liselerden 1000’i aşkın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı Atölye Çalışmaları 26 Aralık 2016 Pazartesi günü başlandı. 27-28 Aralık 2016 tarihinde de devam eden Atölye Çalışmaları 2 Ocak 2017 tarihinde sona erecek.

Atölye çalışmalarının ilk gününe Güzelyurt, Girne ve Lefke bölgesi okullarından 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ve Lefke Gazi Lisesi öğrecileri katıldı. Atölye çalışmalarının ikinci günü olan 27 Aralık 2016 tarihinde Gazimağusa bölge okullarından Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Doğa Koleji Polatpaşa Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi öğrencileri katıldı. 28 Aralık 2016 tarihinde ise İskele / Karpaz bölge okullarından Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Erenköy Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi ve Değirmenlik Lisesi öğrencileri yer aldı. Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması gerçekleştirdiler.

Atölye çalışmalarının son günü olan 2 Ocak 2017 tarihinde ise Lefkoşa bölge okularından Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Ted Koleji, Namık Kemal Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi atölye çalışmasına katılarak, uzmanlar eşliğinde çalışmalar yapacaklar.

38 farklı konuda gerçekleştirilecek olan Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin varolan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Konular arasında Makine Atölye Çalışması, CNC Tezgahı ile Parça Kesme, Bilgisayar Destekli Üretim Çalışması, Elektrikli Araba İmalatı Çalışması, Robotlu Üretim ve Bir Optimizasyon Uygulaması, Betonarme Kolonların Dayanım Deneyleri, Elektrostatik ve Elektromanyetik Hakkında Deneyler, Mikrodenetleç ile LED Dizisinde Desen Oluşturma, Kıbrıs Sorunu, Borsa Oyunları, Moleküler Genetik – Polimeraz Zincir Reaksiyon Demonstrasyonu, Evlenmenin Genel Hükümleri, Kent Peyzajı, Mimarlık Güneş Kırıcısı Tasarımı, Yaşam Mekanları, Çağdaş Yapı Sistemleri, Sanal Mekanda Çekim, Fotoğraf Stüdyosu, Kısa Film Atölyesi, Sosyal Medya Gazeteciliği, Reklam için Yaratıcı Düşünce Teknikleri, Birlikte Marka Yaratalım, Yaratıcı Düşünmer ve Estetik Etkinliği, Kendi Videomu Çekiyorum (Video Geliştirme), Beden Müziği, Vücut Bileşimi Ölçümü ve Sağlıklı Beslenme, Ayak Basınç Analizi, Temel İlk Yardım Uygulaması, İlaç Sentezi ve Analizi, İdrar Tahlili, Maket Üzrinde NG (Burun – Mide) Katater Uygulaması, Mikrobiyolojik Analiz, Pedometre, Mutfak Atölye Çalışması, Sosyal Medya ve Güvenlik, 3 D Autocad ile Küçük Proje Uygulaması, Animasyon Teknikleri, Katlama Tekniği ile Tasarım yer almaktadır.

Öğrenciler Ne Dedi?

Günay AYDOĞAN-Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ’ye daha önceden de gelmiştim ve DAÜ’nün kaliteli eğitim veren bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Ben Turizm alanında eğitim almak istiyorum. DAÜ tercihlerim arasında olan bir üniversite. Atölye Çalışmaları sayesinde bölümler hakkında detaylı bilgi sahibi olma şansı yakaladık.

Emine GÖKTE-Cumhuriyet Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

Ben Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında DAÜ’de eğitim almak istiyorum. DAÜ uluslararası standartlarda eğitim veren kaliteli bir üniversite. Atölye Çalışmaları sayesinde ilerde eğitim almayı düşündüğüm bölümü daha yakından tanıma fırsatı yakaladım. Etkinliğin oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum.

Jalda YILMAZ-Gazimağusa Türk Maarif Koleji Son Sınıf Öğrencisi

Ben Tıp veya Moleküler Biyoloji alanlarında eğitim almak istiyorum. Henüz tam olarak kararımı vermedim. DAÜ çok güzel ve kaliteli eğitim veren bir üniversite. Atölye çalışmaları sayesinde hem bölümleri hem de okulu yakından tanıma fırsatı yakaladık. Etkinliğin yararlı olduğunu düşünüyorum.

Hümeyra KORKMAZ – Erenköy Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ’ye daha önceden yeğenlerim ile gelmiştim. Fakat ilk kez bu kadar geniş çaplı tanıma fırsatı yakaladım. Atölye Çalışmalarının bu nedenle bizler için faydalı olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bilimleri alanında eğitim almayı düşünüyorum. DAÜ tercihlerim arasında olan bir üniversite.

Elif GENÇ – Bekirpaşa Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ KKTC içerisinde en iyi eğitim veren üniversite. Ben Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında eğitim almak istiyorum. Etkinlik sayesinde ilerde eğitim almayı düşündüğüm bölümü ve öğretim üyelerini tanıdım. Etkinlik çok güzel ve eğlenceli geçiyor.

Hasan Murat SİRHAN - Karpaz Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ’ye daha önce de geldim ve DAÜ’nün adanın en iyi üniversitesi olduğunu düşünüyorum. Ben Bankacılık ve Finans alanında eğitim almak istiyorum ve DAÜ’yü tercih edeceğim. Atölye Çalışmaları da son derce eğlenceli ve faydalı geçiyor. Katıldığımız için çok memnunum.

Ali KABA – Erenköy Lisesi Rehber Öğretmeni

Bu uygulamayı ilk önce yalnızca bizim okulumuzda yapılıyor sandım, ama sonrasında Kıbrıs genelinde bütün okullarda yapıldığını öğrendim ve çok sevindim. Çok faydalı bir etkinlik, öğrenciler buraya gelip okumak istedikleri bölümleri yerinde görüyorlar.