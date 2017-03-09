DAÜ’de öğretmen eğitmeni gelişim kursları verildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nda (YDİHO) Öğretmen Eğitmeni Gelişim Kursu gerçekleştirildi. Üniversitenin belirlediği eğitim vizyonu ve ilerleme misyonu doğrultusunda düzenlenen söz konusu kurs İngiltere merkezli mesleki gelişim ve öğretmen eğitimi merkezleri arasında Avrupa’da alanında en iyi kurumlardan birisi olan Norwich Institute for Language Education (NILE) tarafından düzenlendi.

YDİHO Mesleki Gelişim ve Öğretmen Eğitimi Birimi’nde görevli eğitmenler ve eğitmen adaylarına yönelik düzenlenen kurs ile eğitmenlik becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Macmillan Education ve Deniz Plaza sponsorluğunda gerçekleştirilen Öğretmen Eğitmeni Gelişim Kursu, 30 saatlik yoğun eğitim ve ardından üç haftalık uzaktan (online) eğitim şeklinde gerçekleştirildi.