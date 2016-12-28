DAÜ’de Şehitler Haftası nedeniyle konferans gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) Şehitler ve Milli Mücadele Haftası nedeniyle 29 Aralık 2016 Perşembe günü, saat 14:00’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda konferans gerçekleştiriyor.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ADK Başkanı Çağatay Kır ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam açılış konuşmalarını gerçekleştirecek. Konferans, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ – ATAUM) Öğretim Üyesi Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün “Milli Mücadele Tarihi” konulu sunumu ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan’ın sunumu ile devam edecek.

Katılımın oldukça yoğun olmasının beklendiği söz konusu konferansa 28. Mekanize Tümen Komutanı Tuğg. Faruk Yıldırım, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Alb. Akın Örsdemir’in de katılması bekleniyor.