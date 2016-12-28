DAÜ’lü gençler Sınırüstü Halk Vakfı’nda yeni yıl balosu düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi THRM 223 öğrencileri Sınırüstü Halk Vakfı’nda kalan 22 yaşlıya yönelik bir yeni yıl balosu organizasyonu düzenledi. DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso koordinasyonu çerçevesinde DAÜ’lü gençlerin ev sahipliğini üstlendiği etkinlik kapsamında gençler huzurevini ziyaret ederek, hem yaşlılardan hem de oranın müdüresi Melek Fahri Doğan’dan ne tür yeni yıl hediyelerine ihtiyaç duyulduğunu öğrendiler.

Etkinlikten bir gün önce Sınırüstü Halk Vakfı’na giden gençler salonu, sandalyeleri, masaları rengarenk dekor ve balonlarla süslediler ve hediyeleri altına koyacakları bir çam ağacı bıraktılar. Etkinlik öncesinde yaşlıların sevdikleri yemekleri de öğrenen gençler yoğun bir çalışma sonucunda Gazimağusa esnafından özellikle Koton ve Puzzle Travel’dan aldıkları yardımlarla ve kendi el becerileriyle yaşlılara yönelik muhteşem bir yeni yıl yemeği masası hazırladılar. Pide, mantı, döner, bişi, sarma, kısır, poğaça, mercimek köftesi ve mercimek salatasından oluşan menünün ardından, yeni yıl hediyelerini dağıtan DAÜ’lü gençler canlı müzik performansı sergileyip dans ederek yaşlıların eğlenmesine katkıda bulundular. Dansların ardından Kemal Sunal’ın oynadığı ‘Şaban’ filminin gösterimini de yapan DAÜ’lü gençler huzurevi sakinleriyle neşeli saatler geçirdiler. Film gösteriminin ardından sonlanan etkinlikte gençler, huzurevi sakinlerinden bol bol teşekkür alarak üniversitelerine geri döndüler.