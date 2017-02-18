Dava 20 Şubat’a ertelendi

Evrim Kamaşo

Gönyeli’de geçen yıl Şubat ayında meydana gelen ve 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 16 Ocak tarihinden bu yana tutuklu yargılanan araç sürücüsü Oya Göz’ün yargılanmasına dünde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda devam edildi.

Savunma tanığı dinleniyor

Lefkoşa Ağır Ceza heyeti huzurunda görüşülen dünkü duruşmada, Savunmanın tanığı olan Türkiye’de Adli Bilimler Uzmanı olarak görev yapan Murat Yükseloğlu kaldığı yerden devam etti. Tanık Yükseloğlu dünkü duruşmada öncelikle mahkemeye Türkiye’de kendisine verilen uzmanlık belgelerini ve bilirkişi olduğunu gösteren evrakları mahkemeye sundu.

“Trafik kazaları konusunda uzman değil”

Savunmanın sanığı dinletmesinin ardından İddia makamı Başsavcılık adına Savcı Aliye Özçınar sanığı sorgulamaya başladı. Savcı Özçınar özetle sanığın sunduğu olduğu raporun hatalı ve yanlış ölçüler kullanılarak yapıldığını, ayrıca bilirkişi olmasına rağmen Trafik kazaları konusunda uzman olmadığını iddia etti.

20 Şubat’a ertelendi

Savcılığın sorgulamasının devam etmesi ve mesai saatinin bitmesi nedeniyle Mahkeme Başkanı Ömer Güran duruşmayı kaldığı yerden devam etmek üzere 20 Şubat tarihine erteledi.