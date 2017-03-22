Davulcu: "Anlaşmayı sağlamak için çalışmaya devam edilmeli"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, her iki toplum liderini, asıl göreve geliş nedenini hatırlayarak masaya dönmeye ve Kıbrıs’ın geleceğini oluşturacak anlaşmayı sağlamak için çalışmaya davet etti.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu yaptığı açıklamada, müzakere masasının devrilmesinin üzerinden bir ayı aşkın bir zaman geçtiğini, ancak ne zaman ve nasıl yeniden başlayacağı hususunda hiçbir gelişme olmadığını belirterek, bu anlamda asıl görevi müzakere yapıp Kıbrıs sorununa siyasi bir çözüm bulmak olan liderlerde yapıcı anlamda bir çaba görülmediğini savundu.

Bu durumun Kıbrıs’ın geleceği için kaygı verici olduğunu belirten Davulcu, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakerelerin Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’deki seçim ve referandumdan daha önemsiz olmadığını belirtti.

Davulcu, hak ettiğinden çok fazla anlam yüklenerek masanın devrilmesine gerekçe diye sunulanların kabul edilebilir olmadığını dile getirerek, bu bağlamda daha fazla gecikmeden masanın yeniden ayağa kaldırılması ve kalınan yerden devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Davulcu açıklamasına şöyle devam etti:

“Anlaşmaya en yakın noktaya gelinmişken süreci kesintiye uğrattıktan sonra ‘metodoloji’ tartışması yaratmak da yersiz ve gereksizdir.

Müzakerelerin ‘kapsamlı çözümü’ ve ‘bütünlüklü anlaşma olmadan hiçbir konuda anlaşılmış olunmayacağını’ içeren metodolojisi her ne kadar tartışılabilir olsa da sürecin sonuna gelindiği bu aşamada yeni bir tartışma ve uyuşmazlık konusu yapılmamalıdır.

Henüz hiçbir şey için geç değildir. Gerçekten niyet varsa yeterince zaman vardır. Seçim ve referandum gaileleri bir tarafa bırakılarak Kıbrıs’ta yaşayan toplumların yarınlarının barış ve güven içinde olması gailesiyle hareket edilmelidir.”