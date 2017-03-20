Davutoğlu ve Gül, AK Parti toplantısına katılmadı

Anayasa referandumuna kısa bir süre kala AK Parti, eski bakanları genel merkezde topladı. Kahvaltılı toplantıya 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun davet edilmelerine rağmen katılmaması dikkat çekti.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde eski bakanlarla buluştu.

Bu sabah gerçekleştirilen toplantıya AK Parti kabinelerinde görev yapan tüm bakanlar davet edildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AKP'nin ağır toplarından Bülent Arınç da davet edilen isimler arasındaydı.

Gül ve Davutoğlu toplantıya programlarını gerekçe göstererek katılmadı.

Eski TBMM başkanlarından Cemil Çiçek, Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, eski başbakan yardımcılarından Beşir Atalay ve Yalçın Akdoğan, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, Muammer Güler, Efkan Ala, Sadullah Ergin, Vecdi Gönül, Taner Yıldız, Hüseyin Çelik, Nimet Baş, Zafer Çağlayan, Mustafa Elitaş, Kürşat Tüzmen, Nihat Ergün, Ali Coşkun, Fatma Şahin, Selma Aliye Kavaf, Ayşenur İslam, Volkan Bozkır, Suat Kılıç, Atilla Koç, Erdoğan Bayraktar, Fatma Güldemet Sarı, İdris Güllüce, İmdat Sütlüoğlu, Mustafa Demir, Osman Pepe ve Faruk Nafiz Özak toplantıya katıldı.

REFERANDUM ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, AK Parti hükümetleri döneminde görev almış bakanlarla referandum çalışmaları masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, çok faydalı geçtiğini belirttiği toplantıda eski çalışma arkadaşlarıyla referandum konusunda bilgi alışverişi yaptıklarını söyledi.

'17'SİNDEN SONRA GÖRÜŞÜRÜZ'

Partinin ağır toplarından ve son günlerdde Ankara Büyükşehir Bleediye Başkanı Melih Gökçek ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Bülent Arınç ise çıkışta "Güzel bir toplantı oldu, faydalı bir görüşme oldu" açıklaması yapmakla yetindi.

Arınç, referandum ile ilgili sorulara "17'sinden (Nisan) sonra görüşürüz" yanıtını verdi.