Dayanışma, Askersiz Lefkoşa eylemine destek belirtti
Dayanışma, Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi’nin eylemine destek belirtti.
A+A-
Dayanışma, Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi’nin eylemine destek belirtti.
Dayanışma’dan yapılan yazılı açıklamada, herkes, cumartesi günü saat 14.00’te Sarayönü’ndeki eyleme davet edildi.
Açıklamada, söz konusu eylemde yeniden birleşmiş askersiz Kıbrıs talebinin yükseltileceği kaydedildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.