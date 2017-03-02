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Dayanışma, Askersiz Lefkoşa eylemine destek belirtti

Dayanışma, Askersiz Lefkoşa eylemine destek belirtti

Dayanışma, Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi’nin eylemine destek belirtti.

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Dayanışma, Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi’nin eylemine destek belirtti.

Dayanışma’dan yapılan yazılı açıklamada, herkes, cumartesi günü saat 14.00’te Sarayönü’ndeki eyleme davet edildi.

Açıklamada,  söz konusu eylemde yeniden birleşmiş askersiz Kıbrıs talebinin yükseltileceği kaydedildi.

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