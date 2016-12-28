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  3. Dayanışma yarın Meclis önündeki eyleme katılacağını bildirdi
Dayanışma yarın Meclis önündeki eyleme katılacağını bildirdi

Dayanışma yarın Meclis önündeki eyleme katılacağını bildirdi

Dayanışma’dan yapılan yazılı açıklamada, herkes CAS emekçilerine ve örgütlü mücadeleye sahip çıkmaya çağırıldı.

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Aktivistlerin mücadele ağı Dayanışma, “örgütlü emek mücadelesini yükseltmek ve CAS’ta yapılan haksızlığa dur demek” amacıyla  yarın Meclis önünde gerçekleştirilecek eyleme katılacağını bildirdi.

Dayanışma’dan yapılan yazılı açıklamada,  herkes CAS emekçilerine ve örgütlü mücadeleye sahip çıkmaya çağırıldı.

Açıklamada, çalışma hayatının geldiği içler acısı vaziyetin  CAS’ta yaşananlarla bir kez daha gözler önüne serildiği savunuldu.

Açıklamada,  iş gücünün örgütlenmesine kesinlikle tahammülü olmayan hükümet ve  yöneticilerin sendikalaşmaya çalışan emekçiye saldırmaya devam ettikleri ileri sürüldü.

Dayanışma açıklamasında, CAS yönetiminin sırf sendika üyesi oldukları için çalışanları hiç acımadan işten çıkarmasının  ülkede sendikalaşma hakkının sadece kağıt üstünde var olduğu gerçeğini ortaya koyduğu savunuldu.

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