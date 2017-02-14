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Deftera’da “Barış güvercini” etkinliği

Deftera’da “Barış güvercini” etkinliği

Kıbrıslı barışseverler Güney Kıbrıs’ta Deftera’da 12 şubat Pazar günü biraraya geldi.

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Kıbrıslı barışseverler Güney Kıbrıs’ta Deftera’da  12 şubat Pazar günü biraraya geldi. Kıbrısı ve Kıbrıslılığı yaşatmak amacıyla kurulan  ‘Gerçek Kıprıslılar (Real Cypriot’s) facebook  grubu tarafından iki toplumlu etkinliklik gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ‘The dove of peace’ (barış güvercini)  organizasyonunda Türk, Rum, Maronit, Ermeni ve Latin birarada eğlendiler.  

Kültürümüzü sahiplenen ve yaşatılması için uğraş veren, kültürlerarası anlayışından taviz vermeyen ve  ortak vatanda ortak gelecek için kavga veren  Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) ve  Kıbrıs Havaları Derneği etkinliğe büyük katkı koydu.  

Ahmet Belevi, Evagoras Ammochostou korosu,  Tony Solomou, Josef Poullis, Oi Las  da organizasyona katkı koyanlardandı.                                                                          

Belediye Başkanı bayan Fotoula Hadgipapa,  yukarı ve aşağı  Deftera  köy muhtarları , Hala Sultan imamı Şakir Alemdar, Maronit Piskobosu Osif Souef ve Lakadamya, Aşağı Deftera rahibi Charalambos gerçek Kıbrıslılar ile birlikte etkinlikte hazır bulundu.                                                                                               

Barış kültürünü baltalayanlara ve bölünmüşlüğün devamlılığını isteyenlere  “barış güvercini” etkiliğine katılan gerçek Kıprıslılar iki dilde müzikler, şarkılar, danslarla barış ve dostluk mesajı verdiler.                                     

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