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  3. Değerli Kağıt Sahipleri Birliği Başkanı, Başkanlık seçiminde adaylığını ilan etti
Değerli Kağıt Sahipleri Birliği Başkanı, Başkanlık seçiminde adaylığını ilan etti

Değerli Kağıt Sahipleri Birliği Başkanı, Başkanlık seçiminde adaylığını ilan etti

Güney Kıbrıs’taki Değerli Kağıt Sahipleri Birliği’nin Başkanı Fivos Mavrovuniotis’in, gelecek yıl yapılacak Başkanlık seçiminde aday olacağını ilan ettiği bildirildi.

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Güney Kıbrıs’taki Değerli Kağıt Sahipleri Birliği’nin Başkanı Fivos Mavrovuniotis’in, gelecek yıl yapılacak Başkanlık seçiminde aday olacağını ilan ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Mavrovuniotis’in adaylık sebebinin, birliğe üye yaklaşık 17 bin kişinin, değerli kağıtlarla ilgili talepleri doğrultusunda, sandığı baskı unsuru olarak kullanmak olduğunu yazdı.

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