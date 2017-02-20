Değişen bir şey olmadı

Eniz Orakcıoğlu

Lefke halkı ve eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sami Dayıoğlu Lefke’nin ilçe olmasının ardından yaşananları Yeni Bakış’a değerlendirdi.

Sami Dayıoğlu;“İcraat yok”

Lefke ilçe oldu ama hiçbir şey değişmedi diyen Sami Dayıoğlu, “Lefke’nin ilçe olması doğru bir yaklaşımdı, Lefke ve Lefkeliler bunu zaten hak ediyordu, hatta bu unvan Lefke’ye daha önce gelmeliydi. Ama icraata gelindiğinde elektrik kurumundan başka herhangi bir devlet dairesinin değiştiğini görmedik. Hatta bugün Kaymakamlık binasının üzerinde Güzelyurt Kaymakamlığı yazmaktadır, Halkın Partisi hariç bütün siyasi parti binaları da aynı şekildedir” dedi.

“En büyük problem sit alanı ilan edilmesi”

Dayıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti; “Lefke ilçe oldu, fakat Lefke’nin sit alanı olarak ilan edilmesi bölgenin boynunda bir giyotin gibi asılı durmaktadır. Lefke’nin gelişmesini ve büyümesini durduran bu sorun en önemli problemlerden biridir. Tarih tabi ki korunmalıdır, fakat Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yeni ve eski yaşam birlikte de sürdürebilir, böylelikle Lefke adına laik olarak ilçe konumunu taşıyabilir duruma gelirdi”

“Üretim azaldı”

Lefke’nin sembolünün Yafa portakalı olduğunu söyleyen Dayıoğlu, “Yafa yıllardır market, manav, seyyar satıcı arabası gibi yerlerin raflarını süsleyen bir meyvedir, her geçen gün bölgede üretimi azalmaktadır. Bunun da en önemli nedeni Lefke’deki yerleşik halka sormadan bir-iki sivil toplum örgütünün sözüne inanarak idarenin Lefke’nin sit alanı olması hakkında yanlış karar almasıdır” şeklinde konuştu.

Vatandaş ne dedi?

Kubilay Öğütveren;“Yapılanlar laftadır”

“Lefke’nin ilçe olması için vatandaşın da ilçe düzeyinde olması gerekir. Vatandaş ilçe düzeyinde değilse beklentileri yüksek tutmaz, eksiklere ses de çıkarmaz. İkinci gerçek Lefke halkının sesiz olduğu kadar, hükümetin de sesiz kalmasıdır. Lefke’yi ilçe yaptılar ama ilçe olmanın gereğini yerine getirmediler. Bugün hala polis karakolunun ve kaymakamlığın üzerinde Güzelyurt yazmaktadır, hükümet bir tabelayı bile değiştirmekten acizdir. Kısacası yapılanlar laftadır, icraatta bir şey yoktur.”

Mustafa Yöney;“Henüz değişen bir şey yok”

“Lefke’nin ilçe olacağı konusunda verilen sözler tutuldu ve Lefke ilçe oldu ancak henüz bölge adına değişen bir şey olmadı. Daha ilerisi için bazı şeylerin yenilenmesi ve düzeltilmesi için plan ve programlar yapılmaktadır. Daha erken olduğunu düşünüyorum. Bazı şeyler değişecektir.”

Hüseyin Kayımzade;“Kaymakamlık binası yıkılmak üzere”

“Adı ilçe olan Lefke henüz bir ilçe gibi değil. İlçe oldu ama değişen bir şey olmadı her şey aynı devam etmektedir. Hala bölgede iş imkânının olmaması nedeni ile gençlik göç etmeye devam etmekte, kalanlar da Lefke dışında çalıştığı için bölgeye gelene kadar akşam olur, Lefke gün boyu bomboş kalır ve esnaf da bundan dolayı iş yapmaz. İlçe olduk ama en basiti kaymakamlık binamız bile yenilenmedi yıkılmak üzere.”

Kemal Ufuk;“Önce şehirdi, sonra köy oldu, şimdide ilçe”

“İlçe ilçe dendi, Lefke sonunda ilçe oldu ama değişen bir durum olmadı. Bir tek Kaymakam atanacak denildi, şimdilik tek icraat bu. Yıllarca gözde şehirlerden biri olan Lefke bir kenara atıldı, köy oldu ilgilenen olmadı, şimdi de ilçe yapıldı birçok söz verildi ama henüz vaatler gerçekleşmedi.”

Salih Karagözlü;“Esnaf kötü durumda”

“Bölgemiz daha yeni ilçe oldu ben yavaş yavaş ilçe olmanın gereksinimlerinin yerine getirileceğini düşünüyorum. Mahkemelere atamalar başladı, diğerleri de olacaktır. Bunun dışında Lefke’de işsizlik ve sosyal konut problemi söz konusu. Bölgedeki diğer bir problem esnafın kötü durumudur, maalesef esnaf iş yapmıyor bunun sebebi de nüfus azlığı ve öğrencinin bölgede kalmaması kampüs içinde bütün ihtiyaçlarını gidermesidir.”

Canan Altınışık;“İlçe olsa da olmasa da boş”

“Lefke ilçe oldu ama henüz değişen bir şey olmadı. Halen nüfus az, öğrenci bölgede kalmıyor bu sorunlara bağlı olarak esnaf iş yapmıyor. Halkı bölgeye çekecek aktiviteler veya sosyal projeler yok. Sadece yılda bir festival oluyor, esnafın da o gün biraz yüzü gülüyor o kadar, bu tarz projeler artırılmalı. Burada restorancılıkla uğraşanlar 5-6 yıl önce asker ve işçilere yemek yetiştiremezdi, ama şimdi onlarda yok ve halkta dışardan yemek yemiyor. Esnafla bağlantılı bir diğer sorun ev kiralarının arması ile bölgeden kaçan öğrenci potansiyelidir. Burası artık emekli şehri oldu ilçe olsa da olmasa da boş.”

Ali Altınışık;“Bir şey fark etmez”

“Lefke’nin adı ilçe oldu ama kendi ilçe gibi değil. Yani ilçe olmuş olmamış bir şey fark etmez. Bölgede günden güne nüfus azalmakta, gençlik iş imkanı olmadığından göç etmekte, üniversitede okuyan öğrenci de ihtiyaçlarını kampüs içinden gidermekte, Lefke’ye uğramamaktadır. Buna bağlı olarak da esnaf iş yapamamaktadır. Eski Lefke’yi herkes özler oldu ama ilçe olmakla Lefke kalkınmaz, göç eden geri gelmez, esnaf canlanmaz. Bölgeye hareketlilik şart.”